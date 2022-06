Corona: Spürhunde können Long-Covid erschnüffeln

Der Geruchssinn eines Hundes ist enorm, und wenn es um die Gesundheit des Menschen geht, ist das besonders hilfreich. Bekannt ist, dass Hunde Drogen, Trüffel oder verschiedene Erkrankungen erschnüffeln können. Jetzt weiß man, Corona-Spürhunde können sogar Long-Covid-Patienten erkennen. Das berichtet zumindest ein Forschungsteam unter der Leitung der Tierärztlichen Hochschule Hannover (TiHo) im Journal "Frontiers in Medicine".

Die Hunde riechen dabei nicht die Viren selbst, sondern Verbindungen, die bei Stoffwechselvorgängen entstehen. Demnach könnten diese Verbindungen bei Long-Covid-Patienten dauerhaft vorhanden sein.

Eine erste Studie über Spürhunde im Zusammenhang mit Corona-Infektionen gab es bereits im Sommer 2020. Mittels Speichel- und Atemwegssekret-Proben von Infizierten, konnten die Hunde die Krankheit erkennen. Auch Schweiß und Urin sind als Probenmaterial geeignet.

Virus nicht per PCR-Test nachweisbar

Bei der aktuellen Studie stammen die Proben von Long-Covid-Patienten, bei denen das Virus nicht mehr per PCR-Test nachweisbar war. Claudia Schulz, Tierärztin und Virologin an der TiHo ist fasziniert von den diagnostischen Fähigkeiten der Hunde. "Neben akuten SARS-CoV-2 Infektionen können sie auch Post-COVID-19 Erkrankungen detektieren - nachdem herkömmliche Nachweissysteme, wie PCR und Antikörpertests keine Aussagen mehr über die Ursache einer Erkrankung treffen können." Die "Hunde-Diagnose" würde demnach eine optimierte Behandlung von Long-Covid-Patienten ermöglichen und dabei helfen, die komplexe Viruserkrankung zukünftig besser zu verstehen.

In verschiedenen Test-Szenarien wurden den Vierbeinern sowohl Proben von Gesunden als auch von Long-Covid-Patienten unter die Nase gehalten, und die Treffsicherheit war mit über 90 Prozent sehr hoch. Hunde werden dem Team zufolge zunehmend zur Geruchserkennung in der Medizin eingesetzt. Sie seien in der Lage, zum Beispiel verschiedene Krebsarten, Malaria sowie einige bakterielle und virale Infektionen zu erkennen.