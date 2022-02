Auch viele Katzen zeigen Trennungsängste

In der Pandemie viel Zeit zusammen

Viele Userinnen und User berichten, dass sich vor allem Katzen, die noch nicht lange bei ihren Familien sind, an die ständige pandemiebedingte Anwesenheit der Menschen gewöhnt zu haben scheinen. Wenn diese nun öfter das Haus verlassen, macht dies vielen Katzen durchaus zu schaffen.

Das ist vor allem daher interessant, da Corona zu einem wahren "Haustier-Boom“ geführt hat. Hermann Aigner, Geschäftsführer der Tierbedarfskette Fressnaps, sagte kürzlich in einem Interview mit den Salzburger Nachrichten, dass die Zahl der Hauskatzen auf 2,1 Millionen angestiegen sei. Das sind mehr als doppelt so viele Katzen wie Hunde in Österreich.

Intensivere Interaktion nach Trennung

Dennoch ist der Forschungsstand zu Katzen im Vergleich zu Hunden überschaubar. Eine Studie im Fachblatt PLOS ONE zeigte jedoch, dass Katzen, wenn sie von ihren Besitzerinnen und Besitzern getrennt wurden, beim Wiedersehen intensiver mit ihnen interagieren. Nach einer längeren Trennung schnurrten die Vierbeiner mehr, was das größere Bedürfnis widerspiegeln könnte, die Beziehung zwischen Katze und Besitzer nach einer längeren Trennung wiederherzustellen.

Auch eine Studie im Fachblatt Current Biology legt nahe, dass die sozio-kognitiven Fähigkeiten von Katzen lange unterschätzt wurden. Sie zeigte, dass 64 Prozent der Katzen eine starke Verbindung zu ihren Besitzerinnen und Besitzern zeigen und Stress haben, wenn sei von ihnen getrennt werden.

Unterschiedliche Gründe

Die Gründe für Trennungsängste können sehr unterschiedlich sein. Jede Katze kann Trennungsangst entwickeln, aber manche sind anfällig dafür. So etwa verwaiste Kätzchen, die mit der Flasche gefüttert oder zu früh abgestillt wurden. Aber auch Katzen, die viel Zeit in Tierheimen verbracht haben und nicht an den ständigen Kontakt mit Menschen gewöhnt sind.

Ramona Marek, Expertin für Katzenverhalten, schreibt etwa, dass Kätzchen, die keine Gelegenheit hatten, eine sichere Bindung aufzubauen oder Stressresistenz zu entwickeln, nicht so gut mit Veränderungen umgehen können. Plötzliche Veränderungen im Tagesablauf können Trennungsangst auslösen.