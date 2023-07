5 Verhaltenstipps für die Begegnung mit einem Löwen

Doch wie soll man sich verhalten, wenn man auf einen Löwen trifft? Und wie gefährlich ist die Begegnung mit einer Raubkatze wirklich?

Zwar sind Löwen Raubtiere, im Normalfall falle der Mensch jedoch nicht ins Beuteschema von Löwen, so Jörg Melzheimer, Forscher am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtiere in Berlin, gegenüber der Zeit. "Für die meisten Wildtiere gilt, dass sie eher scheu sind und versuchen, den Menschen zu meiden", so Christian Kühn vom Institut für Arbeits- und Sozialmedizin der RWTH Aachen. Lediglich, wenn die Großkatzen an den Umgang mit Menschen gewöhnt sind z.B. durch regelmäßige Fütterungen, nähern sie sich dem Menschen freiwillig. Ob das auf die entlaufende Löwin in Berlin zutrifft, ist derzeit noch unklar.

