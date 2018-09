Tierärzte erzählen: Was es heißt, ein Haustier einzuschläfern

"Wenn man Haustierbesitzer ist, ist es in der Regel unvermeidbar, dass das Tier vor einem stirbt", heißt es in dem Beitrag, der bisher über 90.000 Mal geteilt wurde. An Tierbesitzer, die ihre Lieblinge auf würdevolle Art von Schmerzen und Qualen befreien wollen, richtet der Experte einen dringlichen Appell: "Es ist niederschmetternd für uns Menschen, sie zu verlieren. Aber ich bitte euch, LASST SIE NICHT ALLEIN."

Ähnlicher Beitrag auf Twitter

Bereits im Juli dieses Jahres hatte ein ähnlicher Beitrag auf Twitter ebenfalls eine Welle von Reaktionen ausgelöst. Damals fragte Twitter-Userin Jenny Dietrich aus Knoxville im US-Bundesstaat Tennessee ihren Tierarzt, was das Schlimmste an seinem Beruf sei. Seine Antwort teilte sie anschließend auf Twitter. Dem Arzt zufolge ist das Einschläfern die unangenehmste Erfahrung – allerdings vor allem auch wegen des Verhaltens der Besitzer. Diese würden in den allermeisten Fällen bei der Einschläferung nicht dabei sein wollen. Dadurch würden die letzten Minuten für das Tier zur puren Stresssituation, da es meist panisch nach seinem Besitzer sucht.