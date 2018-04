Tierbestattung: Begräbnisse für Haustiere

„Die meisten Kunden wünschen sich eine Kremation, also eine Feuerbestattung, bei der ihr Haustier einzeln eingeäschert wird“, erzählt sie. Die Asche kommt dann in eine Urne – hier kann man aus mehr als 400 verschiedenen wählen. „Man darf sich die Tierbestattung nicht wie eine Humanbestattung vorstellen. Es gibt keine Aufbahrung oder Zeremonie, die wir organisieren“, erklärt die Bestatterin, die auch Lehramt studiert hat. In ihrem Büro kann man sich aber noch im engen Kreis vom Tierfreund verabschieden. Hier können auch Beigaben, wie Blumen oder Bilder, zur Kremation mitgegeben werden. „Wir arbeiten mit einem steirischen Krematorium zusammen, es sind ausschließlich Einzeleinäscherungen, das ist uns besonders wichtig.“ Als Erinnerung kann man sich einen Pfotenabdruck aus Gips oder ein Schmuckstück anfertigen lassen, wo die Asche oder die Haare des verstorbenen Tieres eingearbeitet werden. Es ist auch möglich, daraus einen Edelstein pressen zu lassen.

Wenn ein Tier stirbt, ist Claudia Ramoser rund um die Uhr zur Stelle, dann wird das Tier abgeholt und man entscheidet über die weitere Vorgehensweise. Ihr Einsatzgebiet geht weit über Sollenau hinaus, sie ist in ganz Niederösterreich, dem Burgenland und Wien tätig.