Thomas Brezina: "Ich hatte es als junger Autor nicht lustig"

Apropos: Muss man Erwachsenen Wissen anders vermitteln als Kindern, zum Beispiel bei der „Planet Erde“-Show?

Gute Wissensvermittlung ist gute Wissensvermittlung. Für Kinder muss man jedes Fremdwort erklären, wobei ich das mittlerweile auch bei Erwachsenen mache. Erwachsene wollen wie Kinder Erklärungen, bei denen sie sich etwas bildlich vorstellen können. Bei unserer Sendung „Forscherexpress“ haben Erwachsene gesagt: Zum ersten Mal verstehe ich, was ich in der Schule nicht verstanden habe.

Beim neuen Knickerbockerbande-Buch, dem ersten für Erwachsene, haben Fans zu Ihnen gesagt: Toll, zum ersten Mal lese ich wieder ein Buch. Dazu Erwachsene, denen man jedes Fremdwort erklären muss. Ist das nicht alles erschütternd?

Unsere Welt beschränkt sich beim Lesen nicht mehr auf Bücher. Ein Erwachsener liest heute Unmengen an Text im Internet und bekommt Geschichten über so viele Kanäle. Es teilt sich nur auf und ich finde, es ist die faszinierendste Zeit überhaupt. Diese Generation will eben nicht mehr auf der Couch sitzen und Text aus einem Buch aufnehmen. Deswegen werde ich noch kein Kulturpessimist.

Aber genau das abstrakte, unbebilderte Lesen schult laut Hirnforschung den Geist.

Da muss man eben schauen, was man anderes macht. Die Gruppe an Menschen, die Bücher liest, wird kleiner – liest aber interessanterweise mehr als früher. Die Gruppe, für die ich schreibe, die Nicht- oder nur Fallweise-Leser, wird größer. Für die müssen wir Bücher schreiben, zu denen sie greifen. Wir wissen, dass 70 Prozent aller Buben zu keinem Buch greifen, dass nicht stark illustriert ist. Das kann ich nicht leugnen, also entwickeln wir neue Arten, wo Text und Illustration noch integrierter sind, damit auch schwache Leser durchkommen. Oder ich lasse Geschichten im Internet erscheinen, mache Apps. Für die guten Leser müssen wir nur gute Geschichten schreiben.

Ist Kinderunterhaltung insgesamt besser geworden?

Sie hat wie immer Höhen und Tiefen. In der Qualität ist es ähnlich geblieben, nur ist die Vielfalt heute viel größer – auch durch die neuen Darstellungsformen.

Gerade bei denen fehlen aber Qualitätsfilter: Jeder kann alles herzeigen, Apps programmieren, animieren, Bücher verlegen. Es gibt doch viel mehr Trash.

Es hat früher auch die Kaufhausbücher gegeben, Trash gab es immer. Wenn er erfolgreich ist, muss man sich anschauen, warum. Das ist eine wichtige Analyse. Aber vieles geht wie der Erfolg hinauf und wieder hinunter. Was mich an meinem Werdegang wirklich freut: Ich habe vielleicht nicht die Superspitzen gehabt, aber eine gewisse Kontinuität halten können.

Hatten Sie nicht? Mit über 40 Millionen Gesamtauflage sind Sie doch sicher Österreichs bestverkaufender Autor aller Zeiten, vielleicht nur nach Johannes Mario Simmel. Und das neue Knickerbocker-Buch knallt durch Gold-Platin-Decken.

Dass meine Bücher in so hohen Auflagen gelesen werden, ist ein Glück, und dass dieses Buch so erfolgreich ist, das größte Kompliment für einen Kinderbuchautor. Ich glaube, die Unsicherheit in der Welt ist so groß geworden, dass wir das Gefühl von Wohlbehagen und Geborgenheit suchen. Es scheint, diese Geschichte gibt das den Menschen – eine Lebenserinnerung und Helden von früher, die jetzt das gleiche Alter und die gleichen Probleme haben wie sie.

Geborgenheit hat halt immer so einen „heile Welt“-Kitsch.

Nicht heile Welt, nur eine, in der es eine gewisse Ordnung und Gerechtigkeit gibt, wo Dinge gelöst werden können, wo das Böse am Ende nicht durchkommt. Man muss nicht immer eins zu eins die Wirklichkeit abbilden, man muss Orte schaffen, an denen man gerne ist. Kinder haben sich immer nach Welten gesehnt, in denen man gerne leben möchte. Die Welt ist auch für Kinder bedrohlicher geworden.

In unserer Welt kommt derzeit nur leider oft das Böse durch. Soll man das Kindern nicht vermitteln?

Wir überfordern Kinder viel zu oft mit Zusammenhängen, die selbst Erwachsene nicht mehr verstehen. Die Politik eines Kindes ist hundert Meter rund um das Kind. Wenn es mit dem Leben, den Problemen und Menschen in diesen hundert Metern zurecht kommen, haben wir ihm schon viel vermittelt. Es ist nicht Aufgabe des Einzelnen, die Welt zu verändern, sondern am eigenen Bereich zu arbeiten, damit sich andere wohlfühlen.

Geht mit Prominenz und dem Vertrauen Ihrer Leser aber nicht die Aufgabe einher, bei der Weltverbesserung zu helfen? Menschen wünschen sich Verortung.

Ich bin Geschichtenerzähler, kein politischer Beobachter und kein Philosoph. Jeder ist fähig zu erkennen, wo die Welt steht. Ich habe mich Zeit meines Lebens damit auseinandergesetzt, wie ich das Leben besser in den Griff kriege, wie ich Dinge positiver sehen kann, wie ich mit mir selber besser zurechtkomme. Darüber erzähle ich heute gerne und immer mehr einem erwachsenen Publikum. Wenn Leute Gedanken hilfreich finden, freut mich das sehr.

Sie kommen mit sich besser zurecht als vor 30 Jahren? Beeindruckend.

Wesentlich besser. Mir half immer, mit Menschen zu reden, die mich meine eigene Situation klarer sehen lassen. Wir tragen Dinge in uns, die uns als Kleinkind eingebrannt werden, die wir nicht wegbekommen, mit denen wir nur besser umgehen können. Mir aufzuschreiben, wo stehe ich, was freut mich, was stört mich – das hat mir geholfen. Oder einen Brief an sich selbst zu schreiben, in dem man sich nur lobt. Das gilt bei uns als ungehörig, man ist nicht stolz. Das finde ich völlig falsch.