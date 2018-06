Teenie-Sex: Dieser YouTube-Star ist die neue Dr. Sommer

Denn die Spanierin besuchte eine Klosterschule, in der sexuelle Aufklärung nur bedingt eine Rolle spielte. „Die Lehrer brachten uns alles über Fortpflanzung bei und zu Hause zeigten mir meine Eltern, wie man Kondome verwendet. Aber niemand sprach mit mir über Gefühle oder was in meinem Körper passiert, wenn ich jemanden mag. Mein Buch soll dazu beitragen, dass sich Jugendliche nicht verloren fühlen und ihnen zeigen, was alles natürlich ist.“

Am kommenden Freitag erscheint Chusitas Aufklärungsbuch mit dem schlichten Titel „Sex“ auf Deutsch, insgesamt wurde es bereits in sieben Sprachen übersetzt – ein Überraschungserfolg. Auf 160 Seiten erläutert die Autorin erfrischend unaufgeregt Themen wie Masturbation, Oralsex und Verhütung, gibt Tipps und entzaubert Mythen. Dabei nimmt sie sich kein Blatt vor den Mund, so plakativ wie das neonfarbene Cover ist auch der Inhalt. Da werden vermeintliche Tabus wie Analsex oder Bisexualität besprochen, die Comics zeigen ganz bewusst auch zwei Mädchen bzw. zwei Burschen, die einander küssen.

Das Wichtigste steht wahrscheinlich zwischen den Zeilen: Was du fühlst, was dich erregt, ist nicht peinlich, kein Tabu – sondern ganz normal.