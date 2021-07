Neues Lager-Haus für das Technische Museum

Gabriele Zuna-Kratky

Marchfeld

"Das größte Problem von Museen auf der ganzen Welt ist ihr Depotplatz", eröffnet Museumsgeneraldirektorinbei der Präsentation des neuen Depots mitten im, quasi zwischen frischem Spargel und duftenden Erdbeeren. "Was Sie in unserem Museum in derMariahilfer Straße sehen, ist nur die Spitze des Eisbergs. Gut 95 Prozent unserer Ausstellungsgegenstände sind in Depots untergebracht."

Der Großteil der technischen Gerätschaft des Museums befindet sich weiterhin im Zentraldepot in Wien-Breitensee. Einige Lokomotiven parken auf dem Bahnhof in Marchegg. Die schweren Maschinen und Fahrzeuge standen bis zum Ende des Vorjahrs in einer alten Industriehalle der Firma Siemens in der Floridsdorfer Siemensstraße. Weil dort nach 16,5 Jahren der Mietvertrag ausgelaufen war, musste man handeln. Und handelte gut.