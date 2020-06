Tägliche Turnstunde soll ab Herbst 2014 kommen

Auch zum Thema Doping äußerte sich wiederum der Bundeskanzler. "Sport soll ja so etwas wie ein Vorbild sein, und da hat Doping nichts verloren", appellierte er an die Verantwortlichen auch auf europäischer und internationaler Ebene. Durch die tägliche Schulstunde ab 2014 erhofft sich der Kanzler eine "deutliche Verstärkung des Unterrichts in der Schule". Ob das Mehr an Turnstunden auf Kosten anderer Fächer geht, sei noch Inhalt von Verhandlungen. "Ich mische mich nicht in die Arbeitsgruppe ein."

Der ehemalige Ruderweltmeister Christoph Schmölzer appellierte wiederum an die Politik, ehemalige Spitzensportler im Turnunterricht an den Schulen verstärkt einzusetzen. Eine Arbeitsgruppe unter Beteiligung mehrerer Ministerin dazu laufe bereits, hieß es von Regierungsseite. Insgesamt 25 aktive und ehemalige Spitzensportler nahmen an der Wanderung am Samstag teil. Auch Staatssekretär Josef Ostermayer ( SPÖ) war mitgekommen. Aber auch die Kultur sollte nicht zu kurz kommen: Harry Prünster sorgte mit seiner Gitarre im Naturfreundehaus Knofeleben für Stimmung.