Sex mit dem Ex: Zu Unrecht verteufelt?

Besser als sein Ruf

In der Analyse der Daten zeigte sich: Sex mit dem Ex hindert Menschen nicht daran, über diesen hinwegzukommen. Die Forscher stellten auch fest, dass jene Teilnehmer, die ihrer Beziehung nachtrauerten, ein sexuelles Abenteuer stärker verfolgten als jene, die emotional bereits mit dieser abgeschlossen hatten. Paradoxerweise fühlten sich jene Personen, die noch an ihrem Partner hingen und sich diesem durch Sex annähern wollten, nach dem Geschlechtsverkehr nicht schlechter oder trauriger. Im Gegenteil: Den Forschern zufolge zeigten sie sogar eine positivere Einstellung zum Leben.

"Die Forschung deutet darauf hin, dass das gesellschaftliche Händeringen in Bezug auf den Versuch, Sex mit einem Ex zu haben, nicht gerechtfertigt ist", kommentiert Studienleiterin Stephanie Spielmann von der Wayne State University die neuen Erkenntnisse. Die Tatsache, dass neuerliche sexuelle Kontakte am ehesten von jenen Menschen verfolgt werden, die noch am Ex-Partner hängen, lege stattdessen nahe, dass man "die Beweggründe der Menschen, die Sex mit einem Ex verfolgen, kritischer untersuchen sollte." Spielmann zufolge sei es daher notwendig, komplexe Trennungsdynamiken in Langzeitstudien zu untersuchen.

Motive hinterfragen

Im Interview mit dem Independent sagt Psychologin Madeleine Mason Roantree, dass Sex mit dem Ex durchaus hilfreich sein könne, um ein Beziehungskapitel endgültig zu schließen. Sie warnt jedoch davor, den intimen Kontakt aus den falschen Beweggründen zu suchen. "Versuchen Sie, Ihren Ex zurück zu bekommen? Oder ist Teil eines Abschiedsprozesses? Wenn es Ersteres ist, kann es besser sein, keinen Trennungssex zu haben und stattdessen daran zu arbeiten, eine bessere Beziehung zu finden.“

Sich körperlich wieder auf den ehemaligen Partner einzulassen könne auch Gefühle von Wut, Trauer und Enttäuschung hervorbringen, wie Dating-Experte James Preece im Interview mit dem britischen Blatt betont. Er empfiehlt von Sex mit dem Ex abzusehen, sofern die Beziehung nicht in beiderseitigem Einvernehmen und im Guten beendet wurde.