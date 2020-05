Kaum ethnische Konflikte an Schulen

Ethnische und kulturelle Unterschiede sind an Österreichs Schulen nur selten ein Auslöser von Gewalt. Dieses Ergebnis brachte eine von Birgit Sauer geleitete Studie des Instituts für Politikwissenschaften der Uni Wien, das Teil eines von der EU-Kommission geförderten Forschungsprojekts zu diesem Thema in fünf Ländern ist. Für Sauer ist das Ergebnis "ebenso erstaunlich wie erfreulich: Die von uns untersuchten, oft sehr 'multikulturellen' Schulen sind generell Räume, wo ethnische Differenz anerkannt ist und es deswegen kaum zu Gewalt kommt", wird sie im Newsletter der Uni Wien zitiert.

Die Studienergebnisse würden zeigen, dass Konflikte zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen kaum zu den spezifischen Anlässen für Streit gehören. Allerdings würden die Schüler in verbalen Auseinandersetzungen auf Stereotype zurückgreifen und ihre Mitschüler durch abschätzige Bemerkungen über ihre Herkunft oder körperliche Merkmale verletzen. Dabei sind laut Studie zwei Gruppen, nämlich Kurden sowie Roma/Sinti, eher betroffen als andere.

Wenn an österreichischen Schulen Gewalt zwischen verschiedenen Ethnien vorkommt, dann hauptsächlich in verbaler Form. Mehr als jeder dritte Jugendliche gibt an, er habe manchmal, oft oder sehr oft beobachtet, wie ein Mitschüler wegen seiner Herkunft aufgezogen oder beschimpft wurde; jeder Zehnte hat selbst diese Erfahrung gemacht. Körperliche Angriffe haben indes 13,3 Prozent der Befragten beobachtet bzw. 3,2 Prozent erlebt. Dabei komme körperliche Gewalt eher bei der Gruppe der Elf- bis Zwölfjährigen vor, ältere Jugendliche seien hier bereits sensibilisierter.

3,7 Prozent der Schüler haben bei der Fragebogenerhebung angegeben, sie hätten bereits Mitschüler wegen ihrer ethnischen Herkunft schikaniert; in den anderen untersuchten Ländern waren die Werte teils deutlich höher ( England: 4,9; Slowenien: 7; Italien: 8,3; Zypern: 9). Auch der Anteil an Jugendlichen, die angeben, dass im vergangenen Jahr ein Mitschüler wegen seiner anderen Muttersprache schikaniert wurde, ist in Österreich verhältnismäßig gering: 53,9 Prozent geben an, das sei nie passiert, 7,8 Prozent sagen, das sei einmal passiert, 18,8 Prozent manchmal und 6,5 Prozent sehr oft.