Spott für Trump: Darum zeigen Twitter-User Obama im Regen

Einige absolvierten dabei ein dichteres Programm als andere. US-Präsident Donald Trump ließ sich etwa bei einem Besuch eines Soldatenfriedhofs entschuldigen. Grund seien "durch das Wetter verursachte Planungs- und logistische Schwierigkeiten", wie das Weiße Haus mitteilte. Die US-Delegation beim Besuch des amerikanischen Friedhofes in der Gemeinde Belleau wurde stattdessen vom Stabschef des Weißen Hauses, John Kelly, und vom Chef der US-Streitkräfte, Joe Dunford, angeführt. Dass Trump die Gedenkveranstaltungen in Marne, wo 1918 Tausende US-amerikanische Alliierte im Kampf gegen deutsche Truppen ums Leben kamen, spritzte, kam bei vielen nicht gar gut an.

"Es gibt immer eine Option bei Regen"

Der stellvertretende Sicherheitsberater von Trumps Vorgänger Barack Obama, Ben Rhodes, gab via Twitter zu Protokoll: "Ich habe dabei geholfen, acht Jahre lang alle Reisen von Präsident Obama zu planen. Es gibt immer eine Option bei Regen. Immer."