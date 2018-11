Pläne für europäische Armee: Putin stichelt gegen Trump

Daraufhin dauerte es nicht lange, bis der russische Präsident Wladimir Putin die Gelegenheit zu Sticheleien gegen Trump ergriff und sich zu Wort meldete. Er begrüße den Vorschlag Macrons. Außerdem sei diese Idee nicht neu, sagte Putin am Sonntag dem von Russland finanzierten Sender RT France nach russischen Medienangaben. "Präsident Macron hat sie aber wiederbelebt."

Die multipolare Welt stärken

Europa sei ein starker Wirtschaftsverband und eine starke Wirtschaftsunion. Deshalb sei es logisch, dass Europa bei Sicherheit und Verteidigung unabhängig und souverän sein wolle, sagte Putin. Um die multipolare Welt zu stärken, sei der Vorstoß Frankreichs "ein positiver Prozess", hob der Kremlchef am Rande seines Besuchs beim Weltkriegsgedenken in Paris hervor. "In diesem Sinne überschneiden sich unsere Positionen mit Frankreich."

Macron hatte vorgeschlagen, zum Schutz vor Russland eine europäische Armee aufzubauen. Die Europäer dürften sich bei ihrer Sicherheit nicht nur auf die USA verlassen. US-Präsident Donald Trump hatte daraufhin Macrons Initiative kritisiert. "Sehr kränkend", schrieb er auf Twitter. "Vielleicht sollte Europa zuerst seinen gerechten Anteil an der NATO bezahlen, die die USA erheblich subventionieren!" Macron unterstützte in Paris Trumps Forderung nach einem deutlich stärkeren europäischen Engagement in der NATO.