Trump versus Macron: Politisches Händequetschen in Paris

Stimmungsdämpfer

Auch am Samstag gab es mehr Körperkontakt als nur ein Händeschütteln, Macron fasste Trump am Knie und am Ellbogen an. So körperbetont wie im April verlief das Treffen aber längst nicht. Womöglich war Macron irritiert über einen Tweet Trumps, mit dem der Amerikaner seinen Gastgeber kurz nach der Landung in Paris kritisierte. Das Verhältnis dürfte auch wegen Trumps dauernder Angriffe gegen die EU abgekühlt sein. Vermutlich ist Macron zudem wenig begeistert darüber gewesen, dass Trump schon am Sonntagnachmittag wieder nach Hause fliegen wollte - statt an Macrons Friedensgipfel teilzunehmen.