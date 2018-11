Kriegsende-Gedenken 1918: Macron warnt vor „alten Dämonen“

Eine kurze Zeitspanne lang war am Sonntag in Paris eine weltpolitische Konstellation in der scheinbar zufälligen Aufstellung von Personen ablesbar. Knapp vor Beginn des feierlichen Gedenkens an das Ende des Ersten Weltkrieges vor dem Pariser Triumphbogen stand ein Trio beieinander, das man für die vereinten Gastgeber der Zeremonie halten konnte: In der Mitte Emmanuel Macron, rechts von ihm seine Frau Brigitte und links die deutsche Kanzlerin Angela Merkel. Wobei alle drei eng aneinandergereiht die nachströmenden Staats- und Regierungschef begrüßten.