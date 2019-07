Shitstorm-Feuerwehr: Neue Initiative hilft bei digitaler Gewalt

„Wir haben zugelassen, dass es im Internet eine Kultur des Hasses gibt. Wenn einen jemand in der U-Bahn wüst beschimpft, würde man sofort die Polizei rufen. Im Netz sieht man darüber hinweg“, sagt HateAid-Chefin von Hodenberg. In 55 Fällen wurde HateAid bisher tätig, konnte fünf Unterlassungserklärungen und zwei einstweilige Verfügungen erwirken, die meisten Verfahren seien noch anhängig. Wittert das Team einen „Hatestorm“, werden die Kommentare auf ihre Strafbarkeit überprüft und die Täter identifiziert. Dann übernehmen spezialisierte Juristen, mit denen HateAid kooperiert: Sie erwirken Unterlassungserklärungen oder Schadenersatzzahlungen bis zu 3.000 Euro, in selteneren Fällen kommt es zu einer Gerichtsverhandlung. Etwa 25 Prozent seien uneinsichtige Überzeugungstäter vom rechten Rand, die unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit andere beschimpfen und bedrohen. Die große Mehrheit zeige Reue, wenn man sie auf ihre Verfehlung hinweist: „Das sind oft gutbürgerliche Familienväter, die sich in der aufgeheizten Stimmung zu rassistischen und sexistischen Kommentaren hinreißen lassen. Meist sind sie selbst erschrocken über ihre Verrohung.“