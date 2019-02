"Sexistisch": Trumps ärgern sich über staubsaugende Kunst-Ivanka

Eine staubsaugende Ivanka-Doppelgängerin in einer Washingtoner Ausstellung hat bei der Familie von US-Präsident Donald Trump Empörung ausgelöst. Zu einem Medienbericht über die Performance " Ivanka Vacuuming" in der Flashpoint Gallery twitterte Präsidententochter Ivanka Trump am Dienstag: "Frauen können wählen, ob sie sich gegenseitig zerlegen oder gegenseitig aufbauen. Ich wähle Letzteres."