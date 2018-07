Sexismus bei der WM: Wo die Gleichberechtigung aufhört

Auer führt derartige Werbungen auf bewusste Provokation und mangelndes Bewusstsein zurück: "In vielen Fällen ist es Kalkül, teilweise gibt es in Unternehmen aber schlichtweg eine unzureichende Sensibilisierung für das Thema Sexismus."

Institutionalisierter Sexismus

Um Frauen im Sport nachhaltig zu fördern und sowohl Sexismus in Redaktionen als auch auf öffentlichen Plattformen entgegenzuwirken, bräuchte es Ansätze auf institutioneller Ebene. Strukturelle Mängel finden sich in vielen Bereichen: "Unsere Recherchen haben ergeben, dass es in österreichischen Sportredaktionen derzeit einen Frauenanteil von zehn Prozent gibt. In den Vorständen der Sportverbände sind es 13", sagt Auer. "In Entscheidungspositionen finden sich quasi gar keine Frauen. Bei der Sportförderung fällt außerdem nur ein Bruchteil der Gelder für Sportlerinnen ab." Diese eklatanten Ungleichheiten würden in Summe dazu führen, wie Frauen im Sport wahrgenommen werden.

Einzig in der Fußballbundesliga der Frauen sind nach den Erfolgen des Nationalteams bei der EM vor einem Jahr Veränderungen sichtbar: Erstmals werden die Partien der Spielerinnen ab der nächsten Saison mit einem Namenssponsor ausgetragen. Das Vorarlberger Unternehmen Planet Pure, das sich einen Namen als Produzent von biologischen Wasch- und Reinigungsmitteln gemacht hat, wird der höchsten Spielklasse in den kommenden vier Jahren als Partner zur Seite stehen.

Auer, die sich mit ihrem Verein für die Gleichstellung der Geschlechter einsetzt, wünscht sich einen anderen Umgang mit Frauen: "Jede Sportredaktion sollte sich überlegen, wie gezielt mehr Frauen geholt werden können." Dadurch würden sich der Blickwinkel auf die Berichterstattung und der Tonfall in den Redaktionen ändern, was auch die mediale Darstellung von Sportlerinnen beeinflusst. "Dann könnte es irgendwann ganz normal sein, dass Frauen im Sport arbeiten", sagt Auer.

Das ZDF will diesen Schritt in Richtung Normalität mit Claudia Neumann gehen: Sie wird am 15. Juli das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft kommentieren.