Serena Williams spricht über Balanceakt zwischen Kind und Arbeit

"Bin nicht so viel bei ihr, wie ich es gerne wäre"

"Die letzte Woche war nicht einfach für mich. Am meisten deshalb, weil ich das Gefühl hatte, ich bin keine gute Mutter", meinte Williams am Montag in einem Instagram-Post. Sie habe Artikel über Emotionen nach der Geburt gelesen. "Diese können bis zu drei Jahre dauern, wenn man sie verdrängt." Sie versuche mit viel Arbeit und Training, die beste Athletin zu sein. "Das bedeutet aber auch, dass ich - obwohl ich bisher jeden Tag ihres Lebens mit ihr verbracht habe - nicht so viel bei ihr bin, wie ich es gerne wäre."