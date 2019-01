Schutz vor Übergriffen: Britische Polizei rät Frauen in Gruppen zu joggen

Gemeinschaftliches Joggen gegen Belästigung

Im Zuge der Kampagne wird Frauen unter anderem geraten, in Gruppen laufen zu gehen, um sich vor möglichen Übergriffen zu schützen. Man solle "in Erwägung ziehen, in einer Gruppe zu trainieren", um sich gegenseitig "zu unterstützen" und "selbstbewusster" auftreten zu können. Durch gemeinschaftliches Joggen könne auch den Einsatz von Kopfhörern vermieden werden, was wiederum potenziell bedrohlichen Situationen vorbeugt, heißt es.

In der Aussendung zur Kampagne wird Marie Wright, Kriminalhauptkommissarin der Behörde, zitiert: "Leider wissen wir, dass manche Menschen, in der Regel Frauen, sich unwohl fühlen, eingeschüchtert sind oder Angst haben, laufen zu gehen. Vor allem im Winter, wenn die Nächte länger sind und es wenig Möglichkeit gibt, bei Tageslicht draußen zu sein." Das Trainieren in einer Gruppe sei angesichts dessen eine großartige Möglichkeit, "sich sicher zu fühlen, motiviert zu bleiben und bedrohliches Verhalten abzuwehren".

Laut Kriminalkommissarin Sue Mountstevens solle die Kampagne Frauen ermutigen "ohne Angst und Gefühl der Einschüchterung" draußen laufen zu gehen. "Es kann nicht die Norm sei, dass man während des Trainings unangenehm angesprochen oder belästigt wird", erklärt sie.