RunNa: "Vergiss nie, dass du es tust, weil du es liebst"

Ich sitze am Rand der Strecke im Schatten. Es ging nichts mehr. Ich vertrage Hitze leider überhaupt nicht, bin daher die vergangenen Jahre beim Frauenlauf immer nur die fünf Kilometer gelaufen, weil es danach in der Regel für mich einfach nur noch unerträglich heiß ist. „Nie wieder die zehn“, hatte ich mir einmal geschworen, als ich kurz vorm Ziel beinahe kollabiert bin. Tja. Sag niemals nie. Die 10k Challenge war eine einmalige Chance, die ich nutzen wollte und ich freute mich riesig, als das Mail mit der Zusage in meinen Posteingang flatterte. Und nun? Da sitze ich also. Am Rand der Hauptallee, wo ich in den vergangenen 16 Wochen so fleißig für diesen Lauf trainiert hatte. Die PB ist mir in dem Moment gar nicht mehr wichtig. Stattdessen denke ich an all die Leute, die mich zuletzt bestärkt und motiviert haben und meinen Spendenlauf unterstützen wollten. „Ach wie peinlich“, denke ich und kämpfe mit den Tränen. „Hey, ist es auch nicht dein Tag?“ Ich schaue auf. Eine Läuferin hat sich neben mich gesetzt. Ich erkenne sie, denn sie war ebenfalls in unserer Gruppe dabei. „Nein leider, mir ist viel zu heiß. Mein Kreislauf spinnt total“, sage ich. „Mir geht’s auch nicht gut. Ich musste abreißen lassen. Magst gemeinsam langsam ins Ziel laufen?“, fragt sie. „Gern.“

"Eh scho wurscht"

Knapp vier Kilometer sind es noch, die wir gemeinsam laufen. Wir plaudern übers Laufen, das Training, unsere Ziele. Zwei Mal machen wir eine Gehpause, einmal zum Trinken, einmal einfach so. „Weil’s eh scho wurscht ist“, sind wir uns einig und lachen. Es geht beim Frauenlauf eben um mehr, als nur um persönliche Bestzeiten. Gemeinsam sind wir stark. Auch ohne Vollgas zu geben. Die letzten 500 Meter. „Ich möchte nochmal Gas. Wir treffen uns im Ziel“, sagt Susi. „Ja klar, mach nur", sage ich und schon flitzt sie davon. Wenig später überquere auch ich die Ziellinie. Statt der angepeilten Sub 48:00 wurden es im Endeffekt 55:05. Klar war ich nicht mega happy darüber. Immerhin hatte ich viel investiert. Aber auch nicht traurig. Ganz und gar nicht. Denn ein echter Wettlauf gegen die Zeit findet eigentlich außerhalb des Praters statt. Von dem her, shit happens.