Und dann gab es Einheiten, bei denen es alles andere als gut lief. Ich mir die Zähne daran ausbiss, die Vorgaben von Trainer Mike auch nur annähernd hinzubekommen. Es war ein Auf und Ab. Mal lief es hervorragend, mal kam ich nicht einmal annähernd auf die Pace, die im schlauen Plan angegeben war. Dazu kam, dass es Mike besonders gut mit mir meinte und mich auf eine Zielzeit von 45 Minuten hintrainieren ließ. Da standen dann so Sachen wie 10 x 800 in 3:20 oder 7 x 1000 in 4:20. Ich fühlte mich wirklich geehrt, dass mein Coach so an mich glaubte, doch wusste von Anfang an, dass ich schon mit meiner Zielzeit von rund 48 Minuten ordentlich Gas geben musste, um diese auch tatsächlich zu erreichen. Denn nach gut dreieinhalb Jahren strukturiertem Training kenne ich meinen Körper. Und der sagt: Schnell ist der Tod! Ich ringe nach Luft, die Lunge brennt, die Beine nach noch nicht einmal zwei Kilometern bleischwer. 45 Minuten also? Haha. Somit wurde ich nicht nur ordentlich gefordert, sondern teilweise auch überfordert.

Stärken und Schwächen

An dieser Stelle soll auch jener Mann zu Wort kommen, dem die 10k Challenge Frauen vertrauen: Michael (Mike) Koller von der Sportordination. In den 15 Wochen war er nicht nur Trainer, sondern auch Mentalcoach. Das Auf und Ab beim Training spiegelte sich in Nervosität wieder, die mir Mike zu nehmen versuchte. Vor allem vor und nach der Generalprobe, dem Frauen Fun Run Anfang April, der zum Desaster wurde, konnte ich auf seine aufbauenden Worte zählen. Ich wurde bestärkt, gelobt, meine Stärken wurden betont. Vielen Dank an dieser Stelle!