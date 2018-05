RunNa: 10k. Jede Sekunde zählt

Alles wird gut. Bestimmt. Morgen ist der Lauf, auf den ich mich nun seit 16 Wochen vorbereitet habe. Mein Artikel hat nicht nur Reaktionen bewirkt, sondern auch Ideen hervorgebracht. Der großartige Ultraläufer Martin Tschiedel (seine Geschichte gibt es hier nachzulesen) hat mich auf die Idee gebracht, meine 10k Challenge sozusagen in eine Spendenaktion zu verwandeln. Daher möchte ich morgen, an diesem 27. Mai, ein Zeichen setzen und nicht nur laufen was das Zeug hält, um meine PB zu knacken, sondern auch um Gutes zu tun. Lange Rede kurzer Sinn: Pro gelaufener Sekunde, die ich bei der 10k Challenge beim Frauenlauf - unter 50 Minuten laufe, werde ich einen Euro an die Krebshilfe spenden. Ich lege mich bewusst nicht auf eine PB fest, weil mir das nicht reicht. Sub 50 sollte ich in jedem Fall schaffen, das weiß ich. Im Best Case würden es laut Feldtest um die 150 Euro sein. Für eine gute Sache. Um der Zecke, die sich nicht nur in meiner Familie eingenistet hat, vielleicht irgendwann die Saugkraft zu nehmen.

Wer meinen Spendenlauf zur angestrebten PB gerne unterstützen und ebenfalls für die Krebshilfe spenden will, kann dies gerne tun. Wie viel jeder pro Sekunde Sub 50 spenden will, bleibt jedem selbst überlassen. Mit einem Cent ist man dabei. Über zahlreiche Unterstützer würde ich mich jedenfalls freuen. Hier auch gleich der Link zur Online-Spende der Österreichischen Krebshilfe.

Kraftquelle Bewegung

„Machen Sie Dinge, die Ihnen Kraft gehen, um Kraft für andere zu haben“, hat die vor ein paar Wochen zu mir gesagt. Laufen und Bewegung im Allgemeinen sind Kraftquellen. Nicht nur für mich als Angehörige, sondern auch für Betroffene. Warum Bewegung bei Krebs so gut ist, weiß Beatrice Drach-Schauer, die sich in ihrem unterschiedlichen Bewegungscoaching (unter anderem Lauftrainerin) auch auf Krebspatienten spezialisiert hat.