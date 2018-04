Bereits in der U-Bahn fallen mir die Blicke auf. Auch ich schaue mich um und erkenne: mit einer vierstelligen Nummer gehört man klar der Minderheit an. Die fünfstelligen, sprich Halbmarathonläufer, überwiegen. Dazu kommt ein Viertel der rund 16.000 gemeldeten Staffelläufer. „Welche Zeit hast du dir denn vorgenommen?“ Ein Läufer spricht mich in der U-Bahn an. „Keine. Ich lauf nicht auf Zeit und auch nicht den ganzen. Grundlagenlauf. Daher auch ohne Chip“, sage ich und deute auf meine Schuhe. Wir plaudern ein bisschen. Er möchte die 3:30 knacken. Dann heißt es auch schon „Vienna International Center“. Aussteigen.

Widerstand ist zwecklos

„Du darfst hier nicht rein. Das ist Block 3.“ Ein etwas bulliger Ordner versperrt mir den Eingang. „Aber ich möchte heute langsamer laufen, also möchte ich hier starten“, sage ich. „Nein, du kommst hier nicht rein. Du musst im Block 2 starten.“ Bei der Anmeldung hatte ich Block 2 angegeben, weil ich nicht wusste, ob ich nicht doch Vollgas die Sub 1:45 anpeilen werde. Daher also der schnellere Block 2. Beim Abholen der Startunterlagen habe ich dann gar nicht darauf geachtet, was oben steht. Für mich war klar, wenn ich langsamer laufen will, darf ich automatisch in einen langsameren Startblock gehen, ich behindere damit ja niemanden.

Doch dass ich mir das Pickerl am Servicedesk auf der Messe nicht geholt hatte, war wohl doch keine gute Entscheidung. Der bullige Typ ist beharrlich. Ich merke, jeglicher Widerstand ist zwecklos. In all den Jahren, in denen ich nun schon den VC(H)M gelaufen bin, hatte ich es noch nie erlebt, dass tatsächlich die Startblöcke kontrolliert werden. Nun gut, einmal ist immer das erste Mal und bevor mich der Typ von einem anderen Ordner abholen lässt, gehe ich lieber mal weiter. Und siehe da: ein paar Schritte weiter ist das Absperrgitter offen und die Leute gehen hin und her wie es ihnen beliebt. Na bitte. Darf ich also doch langsamer starten. Der Typ zwanzig Meter weiter hinten bekommt von all dem nichts mit.