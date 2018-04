RunNa: And if you wanna fight, let’s start the show

Wie erwähnt, werden auf meiner Festplatte – also meinem Hirn – Erlebnisse mit dem dazugehörigen Song gespeichert. Ich weiß zum Beispiel heute noch, dass ich „Santa Fe“ von Beirut am letzten Kilometer im Prater meines ersten 30 Kilometer-Trainingslaufs im Sommer 2015 gehört habe. Dabei völlig high auf den letzten Metern fast mehr getanzt als gelaufen bin und es einfach nicht glauben konnte, dass da wirklich gleich 30k auf meiner Uhr steht. Oder ich weiß noch genau, dass „Don’t Be So Shy“ von Imany am Start vom Halbmarathon von Kärnten Läuft 2016 gespielt wurde. Nicht nur in meinem Ohr, sondern offiziell, von den Veranstaltern. Ich mochte den Song. Egal wo und wann ich ihn jetzt höre, werde ich erinnert: Beim Lauf ging’s mir schlecht. Ich musste an dem Tag kämpfen. Gegen die Schwüle und das Blei in den Beinen. Seither mag ich ihn nicht mehr.

Legale Droge

Laufen mit oder ohne Musik. Die Meinungen darüber gehen auseinander. Die einen können nicht ohne, für die anderen ist die Stöpsel-rein-ich-bekomme-rundum-mich-nichts-mit-Methode ein absolutes No-Go. Dass es durchaus hilfreich sein kann, ist wissenschaftlich belegt. Der Grund für die Leistungssteigerung liege nicht in den Muskeln, sondern im Gehirn, meint Psychologe Tom Stafford von der Universität im englischen Sheffield. Demnach würde Musik in einem bestimmten Areal des Gehirns, das für die Vorbereitung von Bewegung zuständig ist, wie ein Taktgeber wirken und somit helfen, durchzuhalten bis die Ziellinie erreicht ist. „Musik ist eine legale Droge für Athleten“, sagt auch der britische Sportpsychologe Costas Karageorghis in seinem Buch „Inside Sport Psychology“. Neben dem oft genannten Sicherheitsaspekt mitunter der Hauptgrund, warum die eigene Musikbeschallung bei großen Laufveranstaltungen verboten ist.