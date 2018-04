RunNa: Drei Läufer. Drei Geschichten. Ein Ziel: Marathon!

„ Berlin, du bist so wunderbar!“ Kaiserbase spricht mir mit seinem Song aus der Seele. Denn Berlin und ich, wir sind ganz dick miteinander. Vor zehn Jahren (ui, wirklich schon so lange her) habe ich mich in die Stadt oben an der Spree verliebt. Es war Liebe auf den ersten Blick: Mich faszinierte der Lifestyle, die Coolness, die Offenheit, Berlin eben. Wer die Stadt kennt, weiß was ich meine.

Es folgten unzählige Aufenthalte, ein Auslandssemester. Dann ging es schweren Herzens doch wieder zurück nach Wien. Mit den Jahren haben sich die Prioritäten geändert: Früher habe ich meine Ausdauer bei den Berliner Partynächten bewiesen, heute mache ich das lieber auf 42,195 Kilometern. Als ich beschloss, meinen ersten Marathon zu laufen, musste ich daher nicht lange überlegen, wo ich am Start stehen möchte: Berlin, Berlin, ich will die Premiere in Berlin!

Nun gut, meine Premiere ist mittlerweile gut zweieinhalb Jahr her. Dennoch kribbelt es auch heute noch, wenn ich an die Zeit damals zurückdenke. Das Training. In dem sich langsam aber sicher abzeichnete, dass ich die magische Vier-Stunden-Marke knacken kann. Die Tage davor. In denen ich mich fühlte, wie ein Emotions-Jojo. Denn die Taperingphase bringt es unweigerlich mit sich, dass man nichts mehr tun kann, außer möglichst nichts zu tun. Warten. Abwarten. Eine Achterbahnfahrt der Gefühle ist vorprogrammiert. Immer. Vor jedem Marathon. Aber ganz besonders vorm ersten.