RunNa: Die Summe der einzelnen Teile

Dennoch gelang es mir, die negativen Gedankenspiele von „was ist, wenn...“ so gut es geht zu verdrängen. Das Training die Woche zuvor lief gut bis sehr gut. Ein Steigerungslauf und zwei fordernde Tempoeinheiten: sechs Kilometer in glatten 30 Minuten (geworden sind’s 29:30) und gleich im Anschluss drauf 6x800, bei denen ich zwar wirklich beißen musste, sie aber dennoch so gut es eben ging, durchziehen konnte. Zwei Tage später dann meine Lieblingstrainingsvariante: Wechseltempo. 14 Kilometer abwechselnd 4:50 und 5:50. Ich mag das abwechselnde Fordern und Erholen. Es lief super und ich konnte die schnellen Kilometer um die 4:45 laufen. Somit hatte ich zumindest in den Tagen vor dem Fun Run eine ordentliche Portion Selbstvertrauen getankt und wusste: Wenn du das so gut geschafft hast, sollte es möglich sein, die 6k unter 4:50 im Bestcase an die 4:40 zu laufen. Tja, sollte. Denn erstens kommt es anders und zweitens als man denkt.

Erstmals im Eliteblock

Obwohl es ein sehr warmer, sonniger Frühlingstag ist, bekomme ich Gänsehaut als ich gegen 17.15 Uhr in Richtung Start- Zielgelände gehe. Bereits in der U-Bahn wimmelte es von Läuferinnen und nach meiner doch recht langen Abstinenz von rund sechs Monaten (zuletzt beim Marathon in Amsterdam) sollte ich hier und heute endlich wieder eine Startnummer tragen. Statt A heute sogar Doppel A. Erstmals im Eliteblock sozusagen. Schneller geht nicht. Hm...