Wie bereits erwähnt, hatte ich mir in Sachen Zielzeit und Tempo keine Gedanken gemacht. Einfach einmal laufen lassen, schauen was sich gut anfühlt, diese Pace dann möglichst gleichmäßig laufen und vielleicht hinten raus ein bisschen schneller werden. So mein mir selbst auferlegter Plan. Im eigentlichen 10k Plan wäre ein Longjog gestanden. Sprich, the same like last week beim VCM: Grundlage. Fad!

Die ersten Kilometer geht es die Küste entlang ostwärts. Die Strecke ist ein Traum: Zum einen zur linken Seite das Meer, das durch die Sonne verführerisch glitzert, zum anderen zur rechten Seite die Altstadt von Rhodos, die als UNESCO Weltnaturerbe imponiert. Fünf Kilometer laufen wir die Hauptstraße entlang, dann der Wendepunkt und dieselbe Strecke retour, am Start-Zielbereich vorbei. Dann heißt es go west, um die zweite Hälfte des Halben in Angriff zu nehmen.