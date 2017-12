Durch den toten Christbaum der Stadt Rom und Imageschäden wegen chronischer Müllentsorgungs- und Nahverkehrsprobleme gerät Bürgermeisterin Virginia Raggi zunehmend unter Druck. Im Gespräch mit Journalisten versicherte sie, dass sie nicht für ein zweites Mandat kandidieren werde. "Es ist schon ein Erfolg, lebend die Amtszeit zu beenden", sagte die 39-jährige Raggi.

