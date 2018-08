Riesenkalmar an neuseeländischer Küste angespült

Riesenkalmar

Das Department of Conservation, eine Behörde die für den Naturschutz in Neuseeland zuständig ist, sagte im Interview mit der Zeitung, dass derartige Funde selten seien, jedoch ab und an vorkämen. Es handle sich wohl um einen Riesenkalmar. Besonders häufig werden die Tiere an den Küsten Norwegens, Großbritanniens, Neufundlands, bei Japan, vor Australien und Neuseeland sowie vor Südafrika gefangen. Man geht davon aus, dass sie in einer Meerestiefe von über 300 Metern leben und bis zu fünf Meter lang werden können. Davon zu unterscheiden ist der Koloss-Kalmar, der bis zu 14 Meter lang werden kann.

Unklar ist unterdessen, wie und warum das Tentakeltier verendet ist. Daniel Aplin zufolge wies es keinerleid größere sichtbare Verletzungen auf.