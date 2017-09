USA: Hurrikan Harvey spült bizarre Kreatur an

Rätselraten im Netz: Nachdem Preeti Desai, Mitarbeiterin der Umweltorganisation National Audubon Society, vor einer Woche auf Twitter einige Bilder der Kreatur teilte, versucht die Community den halbvertrockneten Kadaver zu identifizieren.

Okay, biology twitter, what the heck is this?? Found on a beach in Texas City, TX. #wildlifeid pic.twitter.com/9IUuuL65qh