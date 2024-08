Zermatt denkt über Gebühr für Tagestouristen nach

So überrascht es nicht, dass der Berg, der einst einem Schokoladenhersteller als Logo diente, nicht nur bei Alpinisten hoch im Kurs steht, sondern auch bei weniger bergaffinen Sehenswürdigkeitssuchenden, darunter unzählige Tagestouristen.

In Zermatt selbst bieten sich zahlreiche Möglichkeiten, das Hore, wie das Matterhorn von Einheimischen genannt wird, postkartenwürdig zu fotografieren: etwa von der Terrasse des Gemeindehauses, wo sich im Vordergrund traditionelle Holzhäuser, im Hintergrund der markante Gipfel aneinanderreihen. Auch die Kirchbrücke bietet einen, von Lärchen eingerahmten, direkten Blick auf den Berg, darunter fließt die Mattervispa. Das lässt touristische Fotografenherzen höher schlagen.

Wem nach mehr Höhenluft ist, der gelangt von Zermatt mit der Seilbahn in gut einer Viertel-Stunde zum Schwarzsee auf über 2.500 Metern. Sportliche können von dort in etwa nach zwei Stunden Aufstieg die Hörnlihütte am Fuße des Matterhorns erreichen.

So sehr Tourismus sanfter Segen für eine Region sein kann, ebenso viel Potenzial hat er zum Fluch, wie die Massen, die in Hallstadt, Venedig oder Barcelona die lokale Bevölkerung an die Grenzen ihrer Gastfreundlichkeit bringen, immer häufiger verdeutlichen.