Trotz Betretungsverbots: Touristen stürmen Marmorklippe auf Sizilien

"Liebe Touristen, zwingen Sie mich nicht, dieses wunderbare Gebiet mit Polizeiaufgebot zu bewachen", schrieb die Bürgermeisterin. Die Gemeinde arbeitet an einem Buchungssystem, mit dem nur kleinere Gruppen nach Zahlung eines Eintrittsgeldes von fünf Euro die Marmorklippe besteigen dürfen.

Die "Scala dei Turchi", die in den Romanen rund um den Kommissar Montalbano des bekannten Schriftstellers Andrea Camilleri erwähnt wird, liegt an der Südküste Siziliens umrahmt vom azurblauen Meer.

Tausende Touristen und Schaulustige klettern jedes Jahr auf den Felsvorsprung aus weißem Mergel, einem Sedimentgestein, und setzen sich für Social-Media-Schnappschüsse in Szene. Ein Touristenportal kürte vor wenigen Sommern die beliebtesten Instagram-Strände: Auf Platz eins in Italien kam eben jene "Scala dei Turchi" in der Provinz Agrigent.

Die Verwaltung des Areals wurde kürzlich von der Gemeinde Realmonte übernommen. Die Behörden wollen die Besucherströme besser ordnen, für Sicherheit sorgen und verhindern, dass die Felsen wegen der vielen Menschen weiter zerbröckeln.