World of Wine in Porto: Das Leben sollte mehr Rosé sein

Die World of Wine wurde 2020 fertiggestellt. Sie hat in Summe 103 Millionen Euro verschlungen, die Hälfte stammt aus EU-Fördertöpfen für Stadtentwicklung. Entstanden ist ein eigener Kulturbezirk, in dem man sich in sieben (!) Museen umfassend informieren kann. Bei den Ausstellungen setzt man auf eine zeitgemäße, interaktive, spielerische und daher auch für Kinder ansprechende Wissensvermittlung.

Die „Wine Experience“ nimmt die Besucher zum Beispiel mit auf eine Sinnesreise rund um die portugiesischen Weinregionen, Klimazonen, Rebsorten und Produktionsmethoden, die den Wein des Landes so vielfältig machen. Das Thema Kork (Ernte und Verarbeitung) wird in einer eigenen Dauerausstellung ausführlich aufgerollt. Während Geschichtsinteressierte im Museum „Porto Region Across The Ages“ Einblicke in die reiche Historie Portos bekommen, beleuchtet das „Porto Fashion & Fabric Museum“ die einst für das Land wirtschaftlich so wichtige Modeindustrie.