Wo man sich auf Mauritius wie Robinson Crusoe fühlt

Ile Plate

Nur fünf Minuten von der Ile aux Gabriel entfernt, diente Ile Plate – auch bekannt als Flat Island – von Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die 1930er Jahre als Quarantänestation für Cholera-, Pocken- und Malariakranke. Auf der unbewohnten Insel sind überwucherte Strukturen erhalten geblieben. Ein historischer weißer Leuchtturm dient Fischern nach wie vor zur Orientierung; an der Südseite der Insel ist noch der Friedhof zu erkennen. Am Fuße eines riesigen Felsens, dem Pigeon Rock, können Taucher im “The Shark Pit” Graue Riffhaie und Silberspitzenhaie beobachten, die in einem kreisförmigen Muster in der Grube schwimmen.