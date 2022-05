Abseits des Massentourismus: Vier alternative Urlaubsziele

Wer die jährlich 30 Millionen Touristen in Griechenland meiden möchte und eine vergleichbare Landschaft sucht, findet vielleicht in Albanien mit seiner mediterranen Hügellandschaft und Luft sein Glück. Hier stehen Wandern, Kultur in der Hauptstadt Tirana und stille Buchten an der albanischen Riviera mit türkisfarbenem Meer auf dem Programm – ohne Touristenmassen.

Von der Hafenstadt Vlora zieht sich ein steiler Küstenabschnitt bis an die südliche Grenze nach Griechenland. Dort gibt es zahlreiche sonnige Badebuchten mit Blick auf die griechische Insel Korfu in der Ferne. Wanderer finden in der albanischen Berglandschaft oder im Nationalpark Llogara abwechslungsreiche Flora und Fauna.



Montenegro statt Kroatien