Wo die schönsten Blumen blühen

Lavendelfelder in England

Not very british. Die mediterrane Zierpflanze mit ihrem beruhigenden Duft erinnert eher an die sonnige Provence. Aber, Lavendel wächst auch bei den Briten. Seit dem 13. Jahrhundert wird in den südenglischen Regionen Kent, Norfolk, auf der Insel Jersey und in den Cotswolds Lavendel angebaut. Die Farmen öffnen im Juni ihre Tore für Besucherinnen und Besucher, visitbritain.com

Blumenfest in Girona

Ein Blumenfestival findet in Kataloniens Stadt Girona nahe der Costa Brava statt. Vom 13. bis 21. Mai ist die Stadt bunt geschmückt. Wer der Festivalroute folgt, sieht neben Blumenarrangements auch einige historische Sehenswürdigkeiten in der Altstadt, darunter die Kathedrale, Kirchen, die Basilika Sant Feliu und arabische Bäder. Oder man findet Blumeninstallationen und Ausstellungen in versteckten Hinterhöfen, kleinen Gärten und verwinkelten Gassen, spain.info/de