Buchtipp zum Frühlingsbeginn: Die Sprache der Blumen

Schon seit jeher werden mit Blumen Botschaften übermittelt. Das Buch „Mit der Sprache der Blumen“ richtet sich an alle, die Blumen lieben und mehr über ihre Art und Weise der Kommunikation wissen möchten. Die englische Gartenexpertin Juliet Roberts hat es im Auftrag der Münze Österreich AG verfasst. Die Autorin führt durch die mannigfaltige Welt der Blumen-Symbolik.

Versteckte Botschaften

Welche Botschaften senden Rose, Löwenzahn, Ringelblume, Vergissmeinnicht, Kamille, Pfingstrose und Veilchen? Welche magischen und welche nachweisbaren Kräfte besitzen sie? Darüber hinaus erfahren die Leser viel über die botanischen Merkmale der Pflanzen und ihre Bedeutung in Kulturgeschichte und Mythologie.

Wer durch die Blume zum Beispiel seine Liebe ausdrücken möchte, kann bei der roten Rose bleiben. Der ersten Liebe hingegen schenkt man lila Flieder. Aber Achtung: Bekommt die Dame Narzissen heißt das: „Du liebst niemanden mehr als dich selbst.“

Heilende Wirkung

Und es geht in dem Buch auch um die heilende Wirkung der Pflanzen. So beschreibt Juliet Roberts zum Beispiel, mit welchen Blumen sich am besten das Immunsystem stärken lässt und wie das Öl der Rose bei Kopfweh und Migräne helfen kann.