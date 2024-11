Schnee sorgt für frühen Saisonstart: Diese Skigebiete haben bereits geöffnet

Wo Sie am kommenden Wochenende erste Schwünge in den Schnee ziehen können und die Wintersaison eröffnen können.

Skifans im ganzen Land sind entzückt, sorgte doch der starke Schneefall der Vorwoche in einigen Skigebieten für einen vorzeitigen Saisonstart. Frau Holle schüttelte ordentlich ihre Pölster aus und verzauberte die Alpen in eine tiefe Winterlandschaft. Für alle, die bereits kommendes Wochenende Lust auf Wintersport haben, heißt es ab sofort „Ski heil“. Wir sagen Ihnen, wo Sie abseits der bekannten Gletscher-Skigebiete ihre ersten Schwünge in den Schnee ziehen können. Aktuell sind nämlich schon knapp 300 von rund 6.600 Pistenkilometern in 14 Skigebieten in Österreich geöffnet.

© Schladming Tourismus Pistengeräte sorgen in Schladming für beste Skibedingungen

Diese Skigebiete haben heuer schon früher geöffnet Der heuer früh einsetzende Schneefall macht es möglich. Die Urlaubsregion Schladming-Dachstein ist bereits am vergangenen Freitag in die Wintersaison gestartet. Ab sofort kann man auf der Planai und der Reiteralm die Pisten runterwedeln. Möglich machen dies neben winterlichen Temperaturen die Beschneiungsanlagen. Und Bryan Adams, Sting und Simply Red werden am 6., 7. und 8. Dezember 2024 hier ganz offiziell die Skisaison mit erwarteten 45.000 Besuchern eröffnen. In diesen Skigebieten können Sie sich schon jetzt auf die Pisten stürze: Tirol Sölden : 23 von 31 Liften sind schon in Betrieb

Gurgl-Obergurgl-Hochgurgl : Hier haben 18 von 25 Liften aktuell geöffnet

Axamer Lizum

KitzSki Kitzbühel/Kirchberg : Ab Samstag 30.11.2024 ist die erste Talabfahrt geöffnet

Hochzillertal-Kaltenbach : Am 30.11 und 1.12 ist Wochenendbetrieb, der durchgehende Skibetrieb startet dann ab 6. Dezember 2024

Sillian-Hochpustertal Auch hier sind die Pisten noch nicht durchgehend geöffnet, es gibt aber am 30.11 und 1.12 Wochenendbetrieb, der durchgehendende Skibetrieb startet am 7. Dezember

© Halbhuber Axel Im Hochpustertal startet der Wochenendbetrieb ab 30.11

Salzburg Obertauern Kärnten Gerlitzen: Zwei Anlagen und drei Abfahrten sind aktuell in Betrieb, die Kanzelbahn und die Klösterlebahnen starten am 30. November

Und es geht zügig weiter: Diese Skigebiete wollen ebenfalls nächstes Wochenende starten: Bad Hofgastein, Bad Gastein, Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, Zauchensee, Zell am See, Flachau, Kühtai, Wagrain, Lofer und St. Johann Alpendorf. Wenn das kein Grund ist, gleich die Skier aus dem Stall zu holen und in die neue Saison hinein zu wedeln.