Warten auf den Schnee: Wintersport als Treiber für den Tourismus

Im September gab es bereits zwei Meter Schnee auf dem Dachstein . Der ist wieder weg. "Wir warten also auf den Winter", sagt Rupert Schiefer, Geschäftsführer der Bergbahnen Dachstein Salzkammergut.

Zwei Rekordjahre in Folge legte der Wintertourismus in Oberösterreich hin.

"Es wäre fast vermessen, daran anknüpfen zu wollen. Wir freuen uns, wenn wir die Zahlen aus den Vorjahren halten können", sagt Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner, ÖVP, und: "Frau Holle kann wirken."

Im Zehn-Jahres-Vergleich

1,22 Millionen Ankünfte und 3,2 Millionen Nächtigungen gilt es hier zu erreichen. Überhaupt hat der Tourismus in Oberösterreich ordentlich zugelegt: Im Zehn-Jahres-Vergleich ist die Zahl der Urlauberinnen und Urlauber, die im Winter ins Bundesland kommen, was die Nächtigungen betrifft um 24,7 Prozent gestiegen.

Interessantes Detail: Rund zwei Drittel der Gäste in Oberösterreich kommt aus Oberösterreich, die Menschen machen also gerne in der Heimat Urlaub.