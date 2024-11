Muss ich beim Skifahren schon ein schlechtes Gewissen haben?

Die Schneebedeckungsdauer und Schneehöhe haben seit 1950 langfristig in allen Höhenlagen abgenommen, erklärt Tourismus- und Landschaftsplanungsexpertin Ulrike Pröbstl-Haider von der Universität für Bodenkultur in Wien. Auch die Zeitfenster, in denen eine künstliche Beschneiung möglich ist, seien kleiner geworden.

Wie funktionieren eigentlich Schneekanonen?

Die technische Schnee-Erzeugung ähnelt in der Entstehung dem natürlichen Schneefall - nur in zeitlich verkürzter Form. Bei der Erzeugung des technischen Schnees wird Wasser in Düsen von Schnee-Erzeugern unter hohem Druck (7 bis 30 bar) zu feinsten Tröpfchen zerstäubt und in einen Träger-Luftstrom herausgeschleudert. Die verschiedenen Systeme unterscheiden sich in der Art, wie dieser Träger-Luftstrom erzeugt wird. Er kann durch ein Gebläse oder durch die Expansion von Druckluft in einer großen Düse erzeugt werden, oder durch eine große Fallhöhe ersetzt werden. Am häufigsten ist das Niederdrucksystem, bei dem ein Gebläse Luft ansaugt. Wasserdüsen an der Mündung spritzen Wasser in den Luftstrom, das Wasser gefriert dort zu Schneekristallen. Die Niederdruck-Schnee-Erzeuger benötigen Wasser und elektrischen Strom.