Bedarf an Energie und Wasser für künstliche Beschneiung könnte sich verdoppeln

Die Abhängigkeit vieler Skiregionen von Kunstschnee nimmt in Folge des Klimawandels weiter zu. Bis zum Jahr 2050 könnte sich der Bedarf an Energie und Wasser für die künstliche Beschneiung verdoppeln, zeigt eine im Fachjournal "Current Issues in Tourism" veröffentlichte Arbeit, an der ein Forscher der Universität Innsbruck beteiligt war.

Zusammen mit kanadischen Wissenschaftern hat Robert Steiger vom Institut für Finanzwissenschaft der Universität Innsbruck die Umweltauswirkungen von Kunstschnee am Beispiel Kanadas untersucht. Daraus wurden die ersten nationalen Schätzungen zu Wasser- und Energieverbrauch sowie CO2-Emissionen abgeleitet und die potenziellen Veränderungen prognostiziert. Die Ergebnisse lassen sich den Angaben zufolge auf die Situation in Mitteleuropa umlegen, "und sind im Großen und Ganzen auch gut auf Österreich übertragbar", erklärte der Geograf und Volkswirt im Gespräch mit der APA.

➤ Wie sich Tirols Tourismus der schneearmen Zukunft stellen will