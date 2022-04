Warum man auch zur kalten Jahreszeit an den Traunsee reisen sollte

Beim Pop-up-Abend in der „Russenvilla“, von Theophil Hansen erbaut, geben er und seine Familie die perfekten Gastgeber. In russisch/georgischer Marnier wird das Glas Vokda, das niemals leer werden darf, jedes Mal erhoben, wenn Gröller an die lang Tafel kommt und seinen Trinkspruch zum Besten gibt – auf die Familie, auf die Freunde, auf das Leben. Die georgischen „Kleinigkeiten“ (sechs an der Zahl) helfen dabei, das wegzustecken. Höhepunkt sind aber die Hauptspeisen wie Kinkali, Tschakapuli Lamm oder Duroc Schwein und Angus Mitsvadi, die zum Teilen in die Mitte gestellt werden. An diesem Abend ist alles besonders: die Location, die Atmosphäre, das Essen und die Gastfreundschaft. Und das Wissen, dass es einmalig ist. Gröller hat sich zum Credo gemacht, jedes Jahr einen anderen besonderen Ort für den Hauptevent zu finden.