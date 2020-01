Winterurlaub mit Hund am Arlberg: Entlang der Pfotenspuren

Während wir durch den Schnee stapfen, vorbei an gefrorenen Bachbetten und verschneiten Hütten, in denen noch das Heu vom Almabtrieb übrig geblieben ist, wirft im Hintergrund die Sonne Akzente auf den Bergrücken des Arlberg. Kurz spiegelt sie sich auch in der Kuppel des Skyspace Lech – ein vom US-amerikanischen Künstler James Turrell entworfener Lichtraum. In diesem bilden die Dunkelheit und das Spiel der Farben einen harten Kontrast zu dem grellen Weiß der umliegenden Schneelandschaft.