Wandern im Tölzer Land: Jodeln lernt man gehend

Die Morgenluft am Rande von Lenggries hat frisches Waldaroma. Ein leichter Wind, am Boden kaum zu spüren, bewegt die Tannenwipfel. Meisen hüpfen durch die Zweige. Doch während sie schon wissen, was sie singen, bin ich hier im Isarwinkel noch auf der Suche nach den Tönen.

Beim Finden helfen will mir Norbert Zandt. Mit Wanderstab und Rucksack begrüßt mich der sportliche Typ am Hirschbachstüberl. „Dann können wir ja starten“, sagt er. In meine Aufbruchstimmung mischt sich so etwas wie Aufgeregtheit vor einem neuen Schulfach. Denn bei dieser Wanderung soll ich tatsächlich etwas lernen. Norbert hat den Ehrgeiz, mir das Jodeln beizubringen.

Er selbst ist zwar als Bayer damit großgeworden. Doch ganz aktiv pflegt der heute 62-Jährige die textlose Sangeskunst erst, seit er sie von dem Tiroler Musiker Markus Prieth gelernt hat. Das war vor acht Jahren. Da zog er vom Starnberger See ins Tölzer Land – und blieb damit dort, wo er am liebsten ist: im Alpenvorland. „Ich hab die großen Berge lieber ganz im Blick als direkt eine Wand vor meiner Nase“, bekennt der Outdoor-Enthusiast.