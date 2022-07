Wandern am Wasser: Erfrischende Sommertouren im Tessin

Nachdem bekannt wurde, dass die Romanfigur des Felice auf einem kauzigen Alten beruht, der zu Lebzeiten tatsächlich täglich dort in einem Bergbachtümpel gebadet hatte, pilgerten viele Menschen in das Tessiner Bergdorf, um die versteckte „Pozza“ zu suchen. Die Gemeinde nutzte die Gunst der Stunde und legte im Sommer 2021 den Themenpfad „La Pozza del Felice“ an. Eigentlich handelt es sich um drei verschiedene Wege, die allesamt in Leontica starten und nach einer Stunde Gehzeit an der Felswanne zusammentreffen.

Der spektakuläre Wasserfall von Foroglio

Das winzige Dorf Foroglio liegt im Tessiner Bavonatal. Bekannt ist es durch seinen mächtigen Wasserfall und die Steinhäuser aus dem 15. Jahrhundert. Zwar ist das Tessin reich an Wasserfällen, aber keiner ist so spektakulär wie das Exemplar in Foroglio. Über 110 Meter stürzt sich dort der Fluss Calnègia in die Tiefe. Eine leichte Rundwanderung über dreieinhalb Stunden zeigt drei hübsche Maiensässe (eine Art Alm) im Val Calnègia, die von hohen Bergspitzen umgeben sind.