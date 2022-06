Es muss nicht immer teuer sein: Die vielen Facetten Kopenhagens

Stadt in der Stadt

An „alternativen“ Sachen hat Kopenhagen Christiania zu bieten. Das Viertel ist eine Art „Freistaat“. 1971 wurde das verlassene Militärgebiet im Bezirk Christianshavn von Hausbesetzern übernommen. Sie beanspruchten das Gebiet für sich und gründeten damit eine Stadt in der Stadt, in der keine Mehrwertsteuer erhoben wird und wo ihre eigenen Gesetze gelten. Rund tausend Menschen leben heute noch im Viertel. Von den dänischen Behörden wird Christiania toleriert – wie auch der freie Handel mit Marihuana dort. Abgesehen davon ist der „Freistaat“ wegen der bunten Architektur und den zahlreichen Lokalen einen Besuch wert und deshalb wohl eine der Sehenswürdigkeiten, die bei einer Reise nach Kopenhagen oft empfohlen werden. Nur Achtung: Auf das Fotografieren sollte man hier verzichten. Das wird in Christiana nicht gern gesehen.