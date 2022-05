Fünf Tauchspots, für die man nicht ins Flugzeug steigen muss

Die abwechslungsreiche Unterwasserwelt des Sundhäuser Sees ist einen Tauchgang wert. Unter Wasser wartet das Atlantis Deutschlands bloß darauf, erkundet zu werden – die versunkene Stadt Nordhusia. Diese wurde der realen freien Reichsstadt Nordhausen nachempfunden und als Tauchplatz angelegt, aber soll nicht nur Taucher, sondern auch Fische, Krabben und Schwämme anlocken.

Aus umweltfreundlichen Materialien gebaut, wurde der Ort nach und nach im See „versenkt“. Unterwasser können verschiedenste Gebäude von Bauernhof bis Kirche mit Friedhof erkundet und die „Bewohner“ der Stadt besucht werden. Überall in Nordhusia befinden sich Eichenholz-Skulpturen der Künstler Dieter und Sebastian Kruger. Auch Wracktaucher werden in den Tiefen des Sundhäuser Sees fündig: Drei Wracks liegen am Grund des Sees und können besichtigt werden.

Verzasca, Tessin, Schweiz