Von der grünen Insel ins blaue Wasser: Irlandtipps für Kajakfans

In Nordirland lockt die Küstenlandschaft der Causeway Coast mit einigen Sehenswürdigkeiten. Die grüne Ballycastle Bay ist für eine Entdeckungstour prädestiniert. Die Grafschaft Fermanagh im Landesinneren wird vom See Lough Erne beherrscht. Obwohl ohne direkten Meerzugang ist Fermanagh ein gutes Reiseziel für Freunde des Kajakfahrens: Die Seen des Upper Lough Erne und des Lower Lough Erne bieten sich für Aktivitäten auf und am Wasser an. Zentrum ist die Stadt Enniskillen, bezeichnenderweise von Wasser umringt. Von hier kann man kleine und große Inseln erkunden. Und das mit dem Boot, dem Hausboot oder auch per Muskelkraft im Kanu oder Kajak. Auch beim Wandern im Cuilcagh Lakelands Geopark fällt der Blick immer wieder auf Wasser.

Vom Wasser Kolsterruinen bewundern