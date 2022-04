Ring of Beara, Irland: Eine Halbinsel zum Verlieben

Was man hier keinesfalls versäumen darf, ist ein Restaurantbesuch, denn die hiesigen Miesmuscheln genießen den Ruf, zu den besten weltweit zu gehören. Kulinarisch kann auch das westlich gelegene Castletownbere einiges. In seinem idyllischen Hafen bringen Fischerboote all das, was in den Seafood-Restaurants rundherum frisch auf den Tisch kommt. Bitte unbedingt eine Scholle versuchen. Meeresfrüchte und Umgebung inspirieren offenbar auch Künstler, denn nirgendwo auf Beara gibt es so viele Galerien, Buchläden und Souvenirshops mit maritimen Motiven.

Irlands einzige Seilbahn

Dort wo die Halbinsel im Atlantik endet, ist Dursey Island, ein grüner Hügel im Wasser. Das Besondere an der Insel: die einzige Seilbahn Irlands, eine archaische Konstruktion. Wer den Mut hat, die tiefe Meerenge in einer Sardinenbüchse zu überqueren, muss manchmal Geduld haben. Viel geht nicht rein, und Einheimische (angeblich wohnen noch vier auf der Insel), Kühe, Futter und Baumaterial haben Vorrang gegenüber Touristen. Und manchmal macht der Gondelführer eine längere Mittagspause.